俄杜马主席呼吁乌克兰东部达成新停火协议

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透莫斯科7月1日 - 俄罗斯杜马主席Sergei Naryshkin周二呼吁乌克兰东部达成新的停火协议，几小时前乌克兰政府下令恢复打击亲俄分离主义者的军事行动。
乌克兰总统波罗申科决定不延长意在与反叛者进行和谈的停火协议，称分离主义者未能遵守停火协议或执行他提出的和平方案。
俄罗斯总统普京的盟友Naryshkin对俄罗斯记者发表评论时指责波罗申科的决定。
“我们认为，没有停火协议，不开启对话，就无法恢复乌克兰的和平、正义、法律和秩序，”国际文传电讯社援引Naryshkin的话报导称。
克里姆林宫尚未对乌克兰结束停火做出回应。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。