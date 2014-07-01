俄杜马主席呼吁乌克兰东部达成新停火协议

路透莫斯科7月1日 - 俄罗斯杜马主席Sergei Naryshkin周二呼吁乌克兰东部达成新的停火协议，几小时前乌克兰政府下令恢复打击亲俄分离主义者的军事行动。

乌克兰总统波罗申科决定不延长意在与反叛者进行和谈的停火协议，称分离主义者未能遵守停火协议或执行他提出的和平方案。