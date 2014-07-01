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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 17:04 BJT

俄杜马主席呼吁乌克兰东部达成新停火协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月1日 - 俄罗斯杜马主席Sergei Naryshkin周二呼吁乌克兰东部达成新的停火协议，几小时前乌克兰政府下令恢复打击亲俄分离主义者的军事行动。

乌克兰总统波罗申科决定不延长意在与反叛者进行和谈的停火协议，称分离主义者未能遵守停火协议或执行他提出的和平方案。

俄罗斯总统普京的盟友Naryshkin对俄罗斯记者发表评论时指责波罗申科的决定。

“我们认为，没有停火协议，不开启对话，就无法恢复乌克兰的和平、正义、法律和秩序，”国际文传电讯社援引Naryshkin的话报道称。

克里姆林宫尚未对乌克兰结束停火做出回应。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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