若西方油气巨头撤离 俄将寻找新合作伙伴--能源部长

路透莫斯科11月22日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周六援引该国能源部长诺瓦克(Alexander Novak)话称，如果西方油气公司撤出与俄罗斯的合作项目，那么莫斯科将在没有参与制裁国家中寻找新的合作伙伴。

对俄罗斯的制裁目标针对石油技术、产品和服务的输送，以使俄罗斯更难获得新的油源。

“如果(西方)企业决定不再参与组织长期投资项目，那么我们将邀请没有制裁俄罗斯以及我们油气公司国家的投资者，”诺瓦克称。

俄罗斯是全球最大能源出口国，该国大约一半的联邦预算都要依赖油气出口。

艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)已暂停与俄罗斯石油生产企业Rosneft (ROSN.MM)在北极地区的海上勘探，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)也暂停了与Gazprom Neft (SIBN.MM)对俄罗斯Bazhenov难采石油的开发。

Rosneft已决定与中国石油集团加强合作，其中包括液化天然气(LNG)项目，及可能向中国提供LNG。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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