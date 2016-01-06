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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 18:49 BJT

朝鲜核试验如属实，将相当于“严重违反”国际法--俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月6日 - 俄罗斯外交部周三称，朝鲜成功进行核试验的报导如果得到证实，将相当于严重违反国际法。

“这样的行为伴随着朝鲜半岛局势的进一步恶化，军事和政治对峙的可能性很高，”俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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