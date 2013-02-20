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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 11:39 BJT

俄罗斯反对对朝鲜实施新的经济制裁--副外长

俄罗斯副外长加提诺夫(Gennady Gatilov)周二表示，俄罗斯不同意对朝鲜实施新的经济制裁，但准备支持限制核扩散的措施，并称“认为中国持类似观点”。俄罗斯已敦促朝鲜放弃核武器计划，与世界大国恢复核问题谈判。路透

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