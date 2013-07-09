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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 16:09 BJT

全球金属：在2020年之前需增产钯金来填补缺口--诺里尔斯克镍业高管

路透莫斯科7月8日 - 俄罗斯诺里尔斯克镍业 的一位高管表示，全球钯金生产商在2020年之前需要持续增产来填补不断扩大的缺口。诺里尔斯克镍业是全球最大的钯金生产商。钯金用于生产汽车尾气净化催化剂。

目前钯金的产量落后于消费需求30吨，相当于100万金衡制盎司。

“如果没有新项目投产的话，在未来几年中，这一缺口将会扩大，2020年可能会达到60吨，”诺里尔斯克旗下销售子公司Normetimpex市场部主管Anton Berlin称。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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