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时事要闻 | 2017年 5月 29日 星期一 16:10 BJT

俄罗斯谴责朝鲜最新的导弹发射 呼吁国际社会保持克制

路透莫斯科5月29日 - 俄新社援引俄罗斯外交部副部长Vladimir Titov的话报道称，俄罗斯周一谴责朝鲜最新进行的导弹发射活动，并呼吁国际社会保持克制。

“同时，我们呼吁，与我们一同努力的合作伙伴(对此)保持克制，包括对该地区发生的军事活动，”俄新社援引Vladimir Titov的话报道称。

朝鲜周一发射的一枚短程弹道导弹落入了该国东部外海。这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施一连串导弹试射的最新一次。(完)

(编译 王琛；审校 孙茉莉)
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