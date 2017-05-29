俄罗斯谴责朝鲜最新的导弹发射 呼吁国际社会保持克制

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透莫斯科5月29日 - 俄新社援引俄罗斯外交部副部长Vladimir Titov的话报道称，俄罗斯周一谴责朝鲜最新进行的导弹发射活动，并呼吁国际社会保持克制。
“同时，我们呼吁，与我们一同努力的合作伙伴(对此)保持克制，包括对该地区发生的军事活动，”俄新社援引Vladimir Titov的话报道称。
朝鲜周一发射的一枚短程弹道导弹落入了该国东部外海。这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施一连串导弹试射的最新一次。(完)
(编译 王琛；审校 孙茉莉)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。