日本媒体称俄罗斯邀请金正恩出席二战庆典

日本《朝日新闻》周三报导称，俄罗斯已邀请朝鲜领导人金正恩出席5月举行的二战胜利周年庆典，若成行，这将是金正恩掌权以来首次出访。报导引述未具名消息人士的话称，金正恩届时很可能会与俄罗斯总统普京会面，因朝鲜在乌克兰问题上支持俄罗斯，且俄罗斯在加大对韩国出口天然气方面需要朝鲜的合作。路透