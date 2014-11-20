普京称俄罗斯将与朝鲜深化关系

崔龙海(右0)2014年11月18日在莫斯科会晤了俄罗斯总统普京。 REUTERS/KCNA

路透莫斯科11月19日（记者 Thomas Grove） - 俄罗斯总统普京周三表示将与朝鲜加深关系，以巩固地区安全。之前一天，他会见了朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海（Choe Ryong Hae）。

朝鲜高官访问莫斯科的情况并不常见，朝鲜目前正试图对抗联合国有关朝鲜人权问题的决议案。

周二联合国大会负责人权事务的委员会通过了有关朝鲜人权问题的决议案，决议案要求将朝鲜人权状况提交国际刑事法庭处理。

克里姆林宫未透露普京与崔龙海会谈细节，崔龙海正对俄罗斯进行为期七天的访问。

但普京在接受朝鲜新任驻俄大使递交国书的仪式上说：“我们与邻国之一--朝鲜保持友好关系。”

“深化政治关系以及经贸合作，符合两国人民的利益，且有助维护地区稳定和安全。”

俄罗斯外交部一名消息人士本周告诉国际文传电讯社（Interfax），崔龙海此行将讨论双边关系、经济发展和朝鲜核计划等。但该消息人士未提及联合国决议案。

外交人士称，中国可能会利用在联合国安理会的否决权，阻止将朝鲜人权状况诉诸国际刑事法庭，而俄罗斯很可能也会支持中国的立场。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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