俄罗斯称朝鲜领导人金正恩已确认将访俄--韩联社

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透首尔1月28日 - 韩联社周三援引克里姆林宫发言人的话称，朝鲜领导人金正恩已确认将出席5月份在莫斯科举行的二战胜利70周年庆典。
此次访问若成行，这将是金正恩上台后首次外访。
韩联社曾向普京发言人帕斯科夫（Dmitry Peskov）进行书面提问，克里姆林宫发言人办公室在回复中称，“约20位国家首脑已确认将出席（二战庆典），其中有朝鲜领导人。”
1月早些时候，俄罗斯外长拉夫罗夫曾表示，普京向金正恩发出出席二战庆典活动的邀请后，朝方已发出积极信号。
俄罗斯每年5月9日举行二战庆典。
韩联社报导称，2005年，金正恩的父亲金正日曾获邀出席60周年庆典，但他没有出席。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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