俄罗斯称朝鲜领导人金正恩已确认将访俄--韩联社

路透首尔1月28日 - 韩联社周三援引克里姆林宫发言人的话称，朝鲜领导人金正恩已确认将出席5月份在莫斯科举行的二战胜利70周年庆典。

此次访问若成行，这将是金正恩上台后首次外访。

韩联社曾向普京发言人帕斯科夫（Dmitry Peskov）进行书面提问，克里姆林宫发言人办公室在回复中称，“约20位国家首脑已确认将出席（二战庆典），其中有朝鲜领导人。”

1月早些时候，俄罗斯外长拉夫罗夫曾表示，普京向金正恩发出出席二战庆典活动的邀请后，朝方已发出积极信号。

俄罗斯每年5月9日举行二战庆典。

韩联社报导称，2005年，金正恩的父亲金正日曾获邀出席60周年庆典，但他没有出席。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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