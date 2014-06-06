俄罗斯和朝鲜将开始以卢布进行贸易结算

路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯新闻机构周四称，俄罗斯和朝鲜本月将开始以卢布进行贸易结算，推动两国间贸易，目标是到2020年双边贸易额达到10亿美元。

乌克兰危机导致俄罗斯与西方关系紧张，俄罗斯正试图加强与亚洲市场的联系。

俄新社（RIA Novosti）引述俄罗斯远东发展部部长加卢什卡（Alexander Galushka）的话称，基于新的协议，朝鲜企业将可在俄罗斯的银行开设账户。

俄新社引述他的话说：“能用卢布进行贸易结算，将大大加快和推动俄罗斯和朝鲜的贸易和经济合作。”

加卢什卡称，去年俄罗斯与朝鲜之间的贸易额增长了64.2%至1.127亿美元。但他认为这样的增速未充分发挥两国的能力，也不够满足两国的需求。

但目前还不清楚究竟哪些贸易将率先以卢布结算。

今年4月俄罗斯副总理特鲁特涅夫（Yuri Trutnev）访问朝鲜后，俄罗斯总统普京5月签署法案，批准取消朝鲜对前苏联债务的90%，其余的约10亿美元将于20-40年内还清，免计利息。

加卢什卡称，减免债务的安排为两国巩固关系奠定了基础。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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