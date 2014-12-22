克里姆林宫称普京已邀请金正恩明年访问莫斯科

路透莫斯科12月19日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周五称，俄罗斯总统普京已邀请朝鲜领导人金正恩明年访问莫斯科，出席二战胜利周年庆典。

这将是金正恩自2011年掌权以来首次出访海外。上月金正恩曾派特使前往莫斯科，意在提升两国关系。

“是的，邀请已发出，”Peskov对俄罗斯官媒塔斯社表示。俄罗斯每年5月9日会举行二战胜利庆祝活动。

俄罗斯打算增加对韩国的天然气出口，但需要朝鲜在这方面予以配合，因俄罗斯天然气公司（Gazprom）想通过朝鲜建一条通往韩国的天然气管道。

面对国际社会对其人权问题和核项目的指责，朝鲜也希望获得俄罗斯的支持。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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