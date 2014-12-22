克里姆林宫称普京已邀请金正恩明年访问莫斯科

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科12月19日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周五称，俄罗斯总统普京已邀请朝鲜领导人金正恩明年访问莫斯科，出席二战胜利周年庆典。
这将是金正恩自2011年掌权以来首次出访海外。上月金正恩曾派特使前往莫斯科，意在提升两国关系。
“是的，邀请已发出，”Peskov对俄罗斯官媒塔斯社表示。俄罗斯每年5月9日会举行二战胜利庆祝活动。
俄罗斯打算增加对韩国的天然气出口，但需要朝鲜在这方面予以配合，因俄罗斯天然气公司（Gazprom）想通过朝鲜建一条通往韩国的天然气管道。
面对国际社会对其人权问题和核项目的指责，朝鲜也希望获得俄罗斯的支持。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：