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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 22日 星期一 14:44 BJT

克里姆林宫称普京已邀请金正恩明年访问莫斯科

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周五称，俄罗斯总统普京已邀请朝鲜领导人金正恩明年访问莫斯科，出席二战胜利周年庆典。这将是金正恩自2011年掌权以来首次出访海外。路透
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