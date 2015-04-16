希腊就为其S-300防空导弹系统购买导弹与俄罗斯谈判 --RIA

路透莫斯科4月15日 - 俄罗斯RIA通讯社援引希腊国防部长Panos Kammenos的话称，希腊正在就为其S-300防空导弹系统购买导弹及相关维护事宜与俄罗斯进行谈判。

希腊总理齐普拉斯上周对俄罗斯进行了访问。访问期间，俄罗斯承诺向希腊提供道义上的支持并进行长期合作，但未承诺提供资金帮助负债累累的希腊避免破产。

希腊自1990年代就有俄罗斯的S-300防空导弹系统。

“我们限定在为（该系统）更换导弹方面，”RIA通讯社援引Kammenos的话称。Kammenos正在莫斯科参加一个安全会议。

“俄罗斯和希腊就该系统的维护……以及为S-300系统购买新的导弹进行了谈判，”Kammenos说。

希腊国防部晚些时候援引Kammenos的话发布声明称，“（俄罗斯与希腊）现有的防务合作项目将继续，将对现有项目进行维护。”

目前尚无其它详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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