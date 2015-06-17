普京称俄将加强核武库 北约指责俄“炫耀武力”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透俄罗斯库宾卡6月16日（记者 Maria Tsvetkova） - 俄罗斯总统普京周二称，俄对本国边界附近部署的反导弹防御系统感到关切。他之前宣布，俄罗斯核武库今年将增加逾40枚洲际弹道导弹。
“我们将被迫将我们的武装力量瞄准……那些对俄存在威胁的地区，”普京说。
俄罗斯官员周一对美国在与俄罗斯接壤的北约成员国部署坦克及重武器的计划予以谴责，称这是美国自冷战以来最咄咄逼人的行动。
美国国务卿克里对普京宣布的俄增加洲际弹道导弹一事表示忧虑，称没人希望重回“冷战那样的状态”。
“今年将向核武库新增逾40枚洲际弹道导弹，它们可突破即使是技术最先进的反导系统，”普京在一个武器展会上称。
普京周二晚些时候称，俄罗斯希望乌克兰按照协议规定的还款计划，偿还乌前总统亚努科维奇在位时期所欠的30亿美元救助债。
普京还称，他认为涉及乌克兰问题的明斯克和平协议公平且公正，如果俄罗斯持有异议，就不会签署该协议。
北约秘书长斯托尔滕贝格很快就对普京的言论作出回应，指责俄罗斯是在无端地“炫耀武力”，称俄方此举“破坏稳定且是危险的”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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