中俄金融：俄罗斯计划明年发行人民币计价国库券

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透莫斯科11月6日 - 俄罗斯官员周五表示，该国计划明年发行人民币计价国库券，这暗示俄罗斯希望吸引中国投资者进入该国的金融市场。
OFZs债券，也称为联邦贷款债券，是俄罗斯在国内市场融资的主要国库券。计划发行的人民币计价OFZs将是该国首个以外币计价的这类债券。
俄罗斯财政部债券部门负责人Konstantin Vyshkovsky表示，与其他OFZs债券一样，人民币计价的这类债券将受俄罗斯法律管辖，并在莫斯科证交所交易。
“明年发行的人民币计价OFZs债券可能约为10亿美元，将受俄罗斯法律管辖，”他在上海证券交易所与莫斯科交易所举办“俄罗斯资本市场论坛”上表示。
他没有提供这类债券的其他细节。
据俄新社报导，俄罗斯央行第一副总裁Sergei Shvetsov表示，由于需要时间准备基础设施，让中国投资者能够购买债券，可能要到明年年中才能发行。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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