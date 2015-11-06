中俄金融：俄罗斯计划明年发行人民币计价国库券

路透莫斯科11月6日 - 俄罗斯官员周五表示，该国计划明年发行人民币计价国库券，这暗示俄罗斯希望吸引中国投资者进入该国的金融市场。

OFZs债券，也称为联邦贷款债券，是俄罗斯在国内市场融资的主要国库券。计划发行的人民币计价OFZs将是该国首个以外币计价的这类债券。

俄罗斯财政部债券部门负责人Konstantin Vyshkovsky表示，与其他OFZs债券一样，人民币计价的这类债券将受俄罗斯法律管辖，并在莫斯科证交所交易。

“明年发行的人民币计价OFZs债券可能约为10亿美元，将受俄罗斯法律管辖，”他在上海证券交易所与莫斯科交易所举办“俄罗斯资本市场论坛”上表示。

他没有提供这类债券的其他细节。

据俄新社报导，俄罗斯央行第一副总裁Sergei Shvetsov表示，由于需要时间准备基础设施，让中国投资者能够购买债券，可能要到明年年中才能发行。(完)