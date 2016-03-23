国际油市：BP首席经济学家认为，今年石油需求将持续增长

港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
路透莫斯科3月23日 - BP 首席经济学家Spencer Dale周三表示，预计今年石油需求将持续增长。
他未对主要产油国下个月若签署冻产协议后的油价做出预测。(完) (翻译 张荻； 审校 王丽鑫)
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。
行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。