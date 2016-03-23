版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:39 BJT

国际油市：BP首席经济学家认为，今年石油需求将持续增长

路透莫斯科3月23日 - BP 首席经济学家Spencer Dale周三表示，预计今年石油需求将持续增长。

他未对主要产油国下个月若签署冻产协议后的油价做出预测。(完) (翻译 张荻； 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐