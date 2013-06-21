普京称Rosneft准备与中国签署600亿美元石油供应协议

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透俄罗斯圣彼得堡6月20日(记者 Alexei Anishchuk) - 俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)计划与中国签署一份石油供应协议，总价值达到600亿美元。这也是俄罗斯石油进一步远离欧洲市场的迹象。
俄罗斯一直在加大对中国的石油交付量，亚洲目前占其石油出口的约五分之一。
普京在圣彼得堡的一场经济论坛上与中国国务院副总理张高丽会晤时表示：“Rosneft已经准备一份大规模合约。对中国的石油供应量预计将以亿吨计，总价值超过600亿美元。”
普京还表示，他对中国和俄罗斯天然气公司Gazprom(GAZP.MM)以及Novatek(NVTK.MM)的合作抱有很高期望。
中俄关系日渐紧密，两国常常在诸如朝鲜核问题和叙利亚内战等国际问题上持相同立场。
今年3月，Rosneft同意增加对中国的石油供应，该公司一名消息人士表示，上述协议就与扩大供应的共识相关。
Rosneft总裁伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）表示，未来对中国的石油供应可能会是现在的三倍，但他没有给出时间表，也未指明新增石油供应的来源。
他周四在Rosneft年会上表示，东西部利亚油田将是未来五年产量增加的主要来源。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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