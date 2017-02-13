分析：俄罗斯减产进度超前 但上半年乌拉尔原油出口或增加

图为2015年1月资料图片，显示俄罗斯的一处油田。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科2月10日 - 尽管俄罗斯的减产进度超过了与石油输出国组织(OPEC)达成的协议，但今年上半年俄罗斯乌拉尔原油出口仍料增加。

在12月初石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成联合减产协议后，市场预计俄罗斯将减少石油供应，该预期推动波罗的海乌拉尔的油价年初创下15年来最高水平。

然而在1月末时，乌拉尔原油的价差开始出现下行趋势，因交易商清楚地看到，急于填补预算赤字的俄罗斯并不打算在1月份或2月份降低出口。

假如以此为鉴，俄罗斯在整个春季可能都会继续增加出口，因为4-5月份恰逢其炼厂的维护高峰期。

根据俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)达成的安排，俄方承诺在2017年上半年实现减产30万桶/日。

但俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，对俄罗斯来说，至关重要的是削减产量而非减少出口。

俄方表示，1月产量较前月削减约11万桶/日，较去年10月减少13万桶/日。俄罗斯与OPEC达成的协议以10月水平作为减产起点。

根据能源部汇整的数据，俄罗斯油企1月通过Transneft石油管线对外出口较上年同期增加18.9万桶/日，较12月水平增加11.4万桶/日。

从俄罗斯港口出口至欧洲市场的乌拉尔和西伯利亚轻质原油规模，极其生动地说明了这一点。

路透基于装货计划的计算显示，2月乌拉尔和西伯利亚轻质原油的海上出口总量被定在230万桶/日，较上月和上年同期增长6%。

“这是连续第二个月我们预测乌拉尔原油供应会下滑。1月甚至有些恐慌，油价飙升，但...我并不认为会出现供应短缺，”一家欧洲公司的交易员对路透称。

一家俄罗斯石油公司的一位消息人士补充说：“到处都有大量的资源。”

**出口旺盛**

根据路透看到的去年12月定下的季度出口计划，今年1-3月俄罗斯石油的出口和运输将较2016年10-12月增长5%。

俄罗斯石油出口增长，让许多交易商猜测，在其宣布减产的情况下，这些额外的石油是从哪来的。

“(俄罗斯)减产进度超前，但同时增加出口进度也超前，我不太明白这是如何实现的，”据了解俄罗斯石油市场的一位消息人士称。

尽管俄罗斯1月份减产进度超前，但俄罗斯的原油产量实际上还是较上年同期增长了80万吨至469.92亿吨。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，OPEC协议设定的最大日产量水平1,093万桶较俄罗斯2016年上半年的日均产出高57,000桶。

俄罗斯炼油商的石油需求已经连续下降三年，这或许是推动出口增加的原因之一。

俄罗斯炼油商2016年的炼油量减少了350万吨。今年的加炼油量或再减少700万吨至2.7亿吨。(完)