分析人士称俄罗斯与OPEC协同减产希望不大

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约1月28日 - 油市分析人士周四整体看淡石油输出国组织（OPEC）与俄罗斯协同减产的可能性，称市场对此消息的反应是建立在了“虚幻希望”的基础上。

“OPEC减产传言可能只是试图改变市场情绪，我们对（产量）变化仍持怀疑态度。”巴克莱驻纽约大宗商品分析师Michael D. Cohen在客户报告中称。

有报道称，俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）透露，沙特已提议减产最多5%。该消息刺激油价周四一度上涨逾5%，但后来油价回落，因有媒体引述海湾国家消息人士的话称并无此类减产计划。

“我们对此的解读是，这只是俄方会考虑与OPEC协同减产这一立场的延续，并非表明这类提议接近成为现实。”麦格理驻休斯顿分析师Vikas Dwivedi在报告中称。

而即便俄罗斯和OPEC成员国真的减产5%，也不过是每日减少约200万桶。分析师称，这对本已供应过量的油市来说不值一提。

法国兴业银行的Michael Wittner说：“若真的减产，这些国家每天供应量会减少200万桶，但再加上来自伊朗的100万桶供应量，我认为不会有多大效果。”

全球油市供需失衡，油价自2014年中期以来已累计下滑逾60%。

巴克莱、麦格理等金融机构的分析师认为，这类减产的可能性很低。

“我认为，大规模减产的可能性很小。”法兴分析师Wittner说。沙特此前曾表示，若无伊拉克、伊朗及俄罗斯等其他主要产油国协同行动，沙特不会减产。Wittner称，四大产油国不太可能达成协议。

“俄罗斯和伊拉克的立场似乎在软化，他们可能愿意考虑（减产），但伊朗看来会坚持想增产的立场，因他们刚摆脱制裁。”他说。

分析人士还特别指出，目前为止关于减产的报道援引的都是诺瓦克的话，而非俄罗斯石油公司（Rosneft）执行长谢钦（Igor Sechin）或俄罗斯总统普京的话。

加皇资本市场全球大宗商品策略负责人Helima Croft说：“谢钦在普京的核心圈内，目前为止他是带头反对协同减产的。”(完)