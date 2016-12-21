俄罗斯明年1-3月对前苏联国家以外市场的石油出口量将缩减0.7%

路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯石油管线公司Transneft周二称，该国1-3月对前苏联国家之外市场的石油出口量将比2016年第四季缩减0.7%，因俄罗斯准备遵照全球协议的规定减产。

但据上周的报道，俄罗斯的整体石油日供应量将增加20万桶；该国的整体供应包括从阿塞拜疆和哈萨克斯坦输送的非俄罗斯产石油，以及输至白俄罗斯的石油。

俄罗斯第一季料将减产20万桶/日，之后将按石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国在本月达成的减产协议，减产量增加到30万桶/日。

Transneft称，1-3月俄罗斯对前苏联国家以外市场的石油出口量将共计5,098万吨，低于今年第四季的计划出口量5,136万吨。

Transneft称，1-3月对邻国白俄罗斯的出口量将增加至450万吨，今年第四季的出口量为300万吨。

据路透计算，明年第一季俄罗斯石油出口总量将达到6,110万吨，比今年第四季高出5%。(完)