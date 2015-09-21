俄罗斯首度承认低油价可能影响产出 低于40美元或减产

路透莫斯科9月18日 - 俄罗斯能源部副部长Alexei Teksler周五表示，若原油价格跌破每桶40美元，该国可能减产。俄罗斯是全球最大产油国之一；这是该国首度承认低油价可能影响产出。

俄罗斯此前为止一直坚持，即便油价跌破30美元，他们也不会刻意减产。那令希望各国协同减产以遏止国际油价跌势的部份石油出口国感到挫败。石油是俄罗斯主要出口品项。

“若油价跌到每桶40美元以下，那么我们最可能将面对产量下降。”Teksler告诉记者。

Teksler指出可能出现减产，因为能源公司将不得不改变态度。他并表示，若油价持续低于每桶45美元，企业将开始评估业务模式。

“油价处于每桶40-45美元，企业将会修正其模式，前提是长期处于低油价，”Teksler表示。“之前认可的模式将会有效地停止运作。”

Teksler的谈话，对石油输出国组织(OPEC)来说或许不等于俄罗斯可能就减产进行合作的初步讯息。

然而，这是该国官方评论方向的改变，理论上可能会减产。俄罗斯过去几年来的石油产量比业界多数预期的还要多。

另一个重要的前苏联产油国哈萨克斯坦在上述这番声明前表示，如果油价跌至每桶30美元，本国明年石油产量可能会减少十分之一。

Teksler并表示，能源部认为欧盟有可能会对购买俄罗斯石油祭出制裁，但欧盟的代价将会不小。(完)

(编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/孙茉莉)

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