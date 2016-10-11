国际油市：俄罗斯考虑与OPEC合作，前提OPEC内部达成一致--政府发言人

路透莫斯科10月11日 - 俄罗斯政府发言人Dmitry Peskov周二对记者称，如果石油输出国组织(OPEC)内部就采取的举措达成一致，俄罗斯准备与之合作。

俄罗斯最具影响力的石油业高管、俄油 执行长谢琴(Igor Sechin)告诉路透，俄油不会按照可能达成的OPEC限产协议限制石油产量。

“我们觉得这不矛盾。总统普京表达的官方立场是愿意(石油)冻产或减产，”在被问及普京以及谢琴的讲话时，Peskov这样回答。(完) (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)