俄石油部长称很难说阿尔及尔会议能否达成稳定油市协议

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透阿尔及尔9月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二称，很难判断石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国本周在阿尔及尔的会谈能否达成稳定油市的协议。
在被问及本周是否会达成稳定油市的协议时，诺瓦克表示，“很难判断，磋商仍在进行中”。
OPEC成员国将在阿尔及利亚9月26-28日国际能源论坛的间隙会晤。非OPEC产油国俄罗斯也将参加此次论坛。(完)
(编译 刘秀红; 审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。