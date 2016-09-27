俄石油部长称很难说阿尔及尔会议能否达成稳定油市协议

路透阿尔及尔9月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二称，很难判断石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国本周在阿尔及尔的会谈能否达成稳定油市的协议。

在被问及本周是否会达成稳定油市的协议时，诺瓦克表示，“很难判断，磋商仍在进行中”。

OPEC成员国将在阿尔及利亚9月26-28日国际能源论坛的间隙会晤。非OPEC产油国俄罗斯也将参加此次论坛。(完)