俄罗斯能源部副部长称俄“理论上”可以将石油产量降低5%

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透莫斯科9月22日 - 俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周四表示，俄罗斯“理论上”可以将石油产量降低5%，他所指的是主要产油国为稳定全球油价而可能实施的冻产计划。
Molodtsov称，已与俄罗斯油企就可能的石油产量管制达成了一致。
Molodtsov在莫斯科的一场能源会议上称，对于俄罗斯而言，每日1,110万桶的石油产量是“完全可以实现的水平”。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。