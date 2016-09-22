俄罗斯能源部副部长称俄“理论上”可以将石油产量降低5%

路透莫斯科9月22日 - 俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周四表示，俄罗斯“理论上”可以将石油产量降低5%，他所指的是主要产油国为稳定全球油价而可能实施的冻产计划。

Molodtsov称，已与俄罗斯油企就可能的石油产量管制达成了一致。

Molodtsov在莫斯科的一场能源会议上称，对于俄罗斯而言，每日1,110万桶的石油产量是“完全可以实现的水平”。(完)