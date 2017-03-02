俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
石油输出国组织(OPEC)及以俄罗斯为首的其他产油国同意在今年上半年减产近180万桶/日，以支持低迷的油价。石油收入是这些产油国的主要收入来源之一。
按照协议，俄罗斯承诺减产30万桶/日，将循序渐进地进行，且在第一季先减产20万桶/日。全球减产协议的基准线为去年10月逾1,120万桶/日的产量水准。
俄罗斯1月石油产量按月减少约10万桶/日，为去年8月以来首次减少。
按吨计，俄罗斯2月石油产量为4,243.4万吨，1月为4,699.2万吨。根据路透计算，与去年10月水平相比，俄罗斯2月减产10万桶/日，减产执行率仅为33%。
反观OPEC减产执行率则高达94%，主因沙特大幅减产所致。 (完)
(编译 侯雪苹；审校 许娜)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
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