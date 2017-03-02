俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停

路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。

石油输出国组织(OPEC)及以俄罗斯为首的其他产油国同意在今年上半年减产近180万桶/日，以支持低迷的油价。石油收入是这些产油国的主要收入来源之一。

按照协议，俄罗斯承诺减产30万桶/日，将循序渐进地进行，且在第一季先减产20万桶/日。全球减产协议的基准线为去年10月逾1,120万桶/日的产量水准。

俄罗斯1月石油产量按月减少约10万桶/日，为去年8月以来首次减少。

按吨计，俄罗斯2月石油产量为4,243.4万吨，1月为4,699.2万吨。根据路透计算，与去年10月水平相比，俄罗斯2月减产10万桶/日，减产执行率仅为33%。

反观OPEC减产执行率则高达94%，主因沙特大幅减产所致。 (完)