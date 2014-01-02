俄罗斯去年石油产量增长近1.4%

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透莫斯科1月2日 -俄罗斯能源部周四公布的数据显示，2013年俄罗斯石油产量增长近1.4%，达到苏联解体后的新高每日1,051万桶。2012年该国石油产量则为每日1,037万桶。
俄罗斯能源部称，去年该国的石油产量总计达到5.23276亿吨。
12月俄罗斯石油日产量为1,063万桶，也创下苏联解体后的最高月度产量，11月则为1,061万桶。
不过俄罗斯对前苏联以外国家的石油出口则从2012年的2.34314亿吨降至2.28517亿吨。
去年俄罗斯天然气产量从2012年的17.9亿立方米升至18.3亿立方米。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。