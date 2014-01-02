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国际财经 | 2014年 1月 2日 星期四 16:21 BJT

俄罗斯去年石油产量增长近1.4%

路透莫斯科1月2日 -俄罗斯能源部周四公布的数据显示，2013年俄罗斯石油产量增长近1.4%，达到苏联解体后的新高每日1,051万桶。2012年该国石油产量则为每日1,037万桶。

俄罗斯能源部称，去年该国的石油产量总计达到5.23276亿吨。

12月俄罗斯石油日产量为1,063万桶，也创下苏联解体后的最高月度产量，11月则为1,061万桶。

不过俄罗斯对前苏联以外国家的石油出口则从2012年的2.34314亿吨降至2.28517亿吨。

去年俄罗斯天然气产量从2012年的17.9亿立方米升至18.3亿立方米。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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