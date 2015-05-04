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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:25 BJT

俄罗斯能源：4月产油量仍处于后苏联时代纪录高位，因最近油价反弹

路透莫斯科5月2日 - 俄罗斯能源部周六公布的数据显示，4月俄罗斯日均原油和天然气凝析液产量为1,071万桶，仍处于后苏联时代纪录高位，受最近油价反弹支撑。

全球油价4月跳涨21%至每桶逾66美元。

数据显示，俄罗斯4月原油和天然气凝析液产量为4,383.0万吨。天然气凝析液是一种超轻质油。

俄罗斯能源部代表下个月将赴维也纳，会见石油输出国组织(OPEC)国家官员。

迄今为止，俄罗斯尚未说服OPEC减产以提振油价。俄罗斯并非OPEC成员国。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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