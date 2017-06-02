俄罗斯5月石油产量降至1,100万桶/日以下

路透莫斯科6月2日 - 俄罗斯能源部周五公布的数据显示，该国5月石油产量从4月的1,100万桶/日降至1,094.7万桶/日，因该国遵守了22个产油国的减产协议。

这是俄罗斯石油产量自2016年8月以来首次降至1,100万桶/日水平以下。

俄罗斯曾承诺减产30万桶/日，减产前的基线是去年10月产量1,124.7万桶/日。

以吨计算，俄罗斯5月原油产量从4月的45.002吨增至46.298吨，因为5月较4月多出一天。(完)