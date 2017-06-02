俄罗斯5月石油产量降至1,100万桶/日以下

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透莫斯科6月2日 - 俄罗斯能源部周五公布的数据显示，该国5月石油产量从4月的1,100万桶/日降至1,094.7万桶/日，因该国遵守了22个产油国的减产协议。
这是俄罗斯石油产量自2016年8月以来首次降至1,100万桶/日水平以下。
俄罗斯曾承诺减产30万桶/日，减产前的基线是去年10月产量1,124.7万桶/日。
以吨计算，俄罗斯5月原油产量从4月的45.002吨增至46.298吨，因为5月较4月多出一天。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。