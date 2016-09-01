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国际财经 | 2016年 9月 1日 星期四 16:50 BJT

俄罗斯能源部长称如果油价跌破50美元 限制产出值得讨论

路透莫斯科9月1日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，如果油价跌破每桶50美元，也许值得更加积极地讨论限制产出。

“我认为，当前50美元左右的价格是正常价格。如果油价下跌，我们可以更加积极地参与讨论这个议题，”诺瓦克在回答他是否认为应限制产出时表示。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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