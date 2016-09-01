俄罗斯能源部长称如果油价跌破50美元 限制产出值得讨论

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透莫斯科9月1日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，如果油价跌破每桶50美元，也许值得更加积极地讨论限制产出。
“我认为，当前50美元左右的价格是正常价格。如果油价下跌，我们可以更加积极地参与讨论这个议题，”诺瓦克在回答他是否认为应限制产出时表示。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。