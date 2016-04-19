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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 22:17 BJT

标题新闻：俄罗斯能源部副部长预计今年下半年原油均价约为每桶45美元，明年可能升至65美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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