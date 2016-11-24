焦点：俄罗斯尚未计划如何冻产 主要油企未就限产达成一致--消息

路透莫斯科11月23日 - 距石油输出国组织(OPEC)会议仅剩几天，三名资深行业消息人士周三告诉路透，俄罗斯尚未计划如何冻结石油产量，且俄罗斯主要石油生产商也尚未就限制产量达成一致。

OPEC和非OPEC产油国就如何限制产量煞费苦心的谈判，已拖拖拉拉进行了近一年，但还未达成任何确定的协议。

OPEC在9月时同意将日产量减至3,250万-3,300万桶，以支撑油价。该组织最新产量估计为3,364万桶/日。

该项协定预计在11月30日OPEC于维也纳召开半年一次的例行会议时可确定下来；与此同时，OPEC预期其他产油国，尤其是俄罗斯，也将加入冻产。

然而俄罗斯仍未找到如何限制自身产量的方案。俄罗斯的石油生产主要由几个石油巨头掌控，10月产量达到苏联解体后的高位每日1,120万桶。

一位要求匿名的行业消息人士对路透表示，“冻产技术上可行，但首先限产水平要确定，并明确哪家企业愿意参与。”

“各种（冻产）选项都被讨论过，”另一位消息人士称。OPEC和非OPEC产油国的专家会议11月28日在维也纳召开，期望在11月30日OPEC会议前制定出细节。

第三位消息人士确认讨论正在进行中。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)曾表示与俄罗斯企业讨论过冻产，但未透露细节。总统普京本月表示，莫斯科准备冻结产量。

第一位消息人士称，俄能源部正在与占该国产量80%的生产商进行磋商，但还没有拿出如何限制产量的具体计划。

能源部一名发言人未能立即回覆置评要求。

俄罗斯最大的几家油企表示，近几个月产量达到纪录水平后，明年将增产。这几家油企产量占俄国产量的四分之三。

可能的减产协议还有另一个警讯。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)执行长谢琴(Igor Sechin)向来对OPEC管理市场的能力表示质疑，对协议抱持怀疑态度，谢琴也是普京的长期盟友。俄油为俄国最大产油公司。

而且，俄罗斯似乎不太可能停止新油田的投产，这对维持产量而言至关重要。

俄罗斯今年已经启动几处重要油田的开采，包括卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)于里海外海的Filanovsky油田。俄国也表示，并无计划减少其他未开采油田的启动。(完)