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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 11:24 BJT

俄罗斯12月石油日产量为1121万桶 维持在纪录高位

路透莫斯科1月2日 - 俄罗斯能源部周一发布的数据显示，俄罗斯2016年12月石油产量为1,121万桶/日，与前月持平，亦为近30年来的最高水平。

按照同石油输出国组织(OPEC)达成的全球减产协议，俄罗斯准备在2017年上半年减产30万桶/日。

按吨计，俄罗斯12月石油产量从11月的4,588.4万吨增至4,740.2万吨。

俄罗斯2016年总产量计为5.47499亿吨或1,096万桶/日，高于2015年的1,072万桶/日。

俄罗斯能源部此前曾称，由于天气和技术条件，不能骤然减产，因此计划中的减产将逐步进行。

俄罗斯能源部预测，2017年总产量料为5.48-5.51亿吨，或1,101-1,107万桶/日。(完)

(编译 侯雪苹；审校 张涛)

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