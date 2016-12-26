俄罗斯预计俄2017年油品产量将下降2.5% 炼厂提高燃料品质

路透莫斯科12月26日 - 俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov称，俄罗斯2017年油品产量料下降约2.5%，因炼厂大举推进现代化计划，以提高燃料质量。

俄罗斯政府和产油商在2011年就一项500亿美元的计划达成一致，以升级俄罗斯炼厂。该国多数炼厂都是1940年代和1970年代建设的。

由于缺少现代的提炼产能，俄罗斯汽油供应在2011年几乎乾涸，在普京寻求第三个总统任期之前，这令一些选民感到愤怒。

Kirill Molodtsov周一在准予发布的评论中称，俄罗斯2016年将生产2.77亿吨油品，2017年估计会生产2.7亿吨高质燃料。

“这主要与炼厂精炼率有关，”他说，并称他并不预计明年会出现燃料短缺现象，尽管有大量炼厂维修计划。

他说，2017年汽油产量估计为3,980万吨，柴油产量料超过7,000万吨。

燃料油产量可能下降逾200万吨，因从2017年1月1日起出口关税将上升。(完)