俄罗斯预计俄2017年油品产量将下降2.5% 炼厂提高燃料品质

欧股受希腊达成债务协议带动收高 但零售股续跌
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透莫斯科12月26日 - 俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov称，俄罗斯2017年油品产量料下降约2.5%，因炼厂大举推进现代化计划，以提高燃料质量。
俄罗斯政府和产油商在2011年就一项500亿美元的计划达成一致，以升级俄罗斯炼厂。该国多数炼厂都是1940年代和1970年代建设的。
由于缺少现代的提炼产能，俄罗斯汽油供应在2011年几乎乾涸，在普京寻求第三个总统任期之前，这令一些选民感到愤怒。
Kirill Molodtsov周一在准予发布的评论中称，俄罗斯2016年将生产2.77亿吨油品，2017年估计会生产2.7亿吨高质燃料。
“这主要与炼厂精炼率有关，”他说，并称他并不预计明年会出现燃料短缺现象，尽管有大量炼厂维修计划。
他说，2017年汽油产量估计为3,980万吨，柴油产量料超过7,000万吨。
燃料油产量可能下降逾200万吨，因从2017年1月1日起出口关税将上升。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。