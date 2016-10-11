俄罗斯总统普京称俄将投资石油生产且仍为可靠能源供应国

路透伊斯坦布尔10月10日 - 俄罗斯总统普京周一在世界能源大会上表示，俄罗斯将继续投资石油生产，并仍将作为全球油市一个可靠的能源供应方，尽管该国当前面临困境。

普京还称，俄罗斯还将致力于实施TurkStream项目。该项目旨在建设一条从俄罗斯通往土耳其的天然气管道。(完)