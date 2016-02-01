俄罗斯财政部酝酿对油田加税--消息人士

路透莫斯科1月29日 （记者 Margarita Papchenkova/Denis Pinchuk） - 据三名俄罗斯官员与路透看到的计划草案，按照俄罗斯财政部正在酝酿的改革方案，俄罗斯石油企业的一些油田将缴纳更多税款。俄罗斯财政部正寻求增加预算收入。

这项提案将测试俄财政部能否顶住强大的能源游说集团的压力。面对经济下滑困境，俄财政部呼吁须采取撙节措施，而俄能源游说集团称该行业需要支持而非加税。

据上述官员，这项税收改革的后果之一将是从实际上取消一些油田享受的税收优惠。这些要求匿名的官员分别隶属于俄政府财政部和能源部。

上述消息人士称，这可能影响所有的新开发油田。这些油田目前享有多种税收优惠。

据Vygon Consulting，共有198处油田目前享受多种税收优惠，其中包括已经长期运营的油田在内。

取消油田税收优惠是俄罗斯改革对能源企业征税办法的一部分。新提案的主要举措是在目前的征税之外增加一项基于利润的税收，目前的征税有采矿税和石油出口税。

石油采矿税、石油及石油产品出口税2014年为俄罗斯预算贡献了6.6万亿卢布（870亿美元），约占总预算收入的46%。

因有关讨论正在进行中，上述消息人士无法说明新提案将带来多少税收。（完）