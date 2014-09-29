俄罗斯采取行动与富豪争夺一石油企业控制权

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月26日 - 俄罗斯政府周五采取行动与Vladimir Yevtushenkov争夺对石油企业Bashneft 的控制权，冻结了Yevtushenkov旗下的Sistema 所持有的该公司股票；此举进一步加剧投资者对俄罗斯希望收回重要国家资产的担忧。

莫斯科一个法院下令冻结Sistema所持有的Bashneft股票，一天前一名法官拒绝释放处于软禁中的Yevtushenkov，Yevtushenkov涉嫌在2009年并购Bashneft的交易中洗钱。

投资者担忧喜爱“国家资本主义”的总统普京希望进一步对经济进行干预，以应对乌克兰危机引发的西方制裁。

尽管Yevtushenkov并不从政，该案例还是引来其与霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)命运的比较。霍多尔科夫斯基曾任石油企业尤科斯的首席执行官，在与普京关系陷入不睦后，10年前因欺诈和逃税而入狱。

“为了良心上过得去，他们(官员们)对自己说，他们所做的将公司交还给国家是件高尚的事情，”反对派人物Sergei Petrov本周对路透说道。“渠道已经众所周知，方式已得到了尝试……和上一次的尤科斯一样。”

霍多尔科夫斯基去年被释放，但价值一度高达400亿美元的尤科斯则被分拆和国有化，大多数资产最终被送给普京盟友所管理的Rosneft。

Sistema以25亿美元从巴什科尔托斯坦共和国乌拉尔山区当地政府收购了石油企业Bashneft近80%的股份，此后Bashneft产量迅速增长，目前是俄罗斯产量第六大的石油企业。

俄罗斯总检察长办公室对该交易提出质疑，称发现“严重违法行为”，正在采取行动结束对Bashneft的“非法占有”，让该公司回归联邦所有。(完)