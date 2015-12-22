若继续执行严格税制 俄石油产出料自2017年开始下滑--俄罗斯能源部长

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透莫斯科12月22日 - 据俄罗斯《生意人报》（Kommersant）周二发布的专访报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，如果继续执行严格的税收政策，那么俄罗斯石油产出可能自2017年起开始下滑。
政府已经决定维持石油出口关税不变，而非此前计划的在明年将税率从42%调降到36%，因国家预算紧张。石油行业担忧这一决定可能延续到2016年之后。
“石油产出有从2017年开始减少的可能，”诺瓦克称。
“如果这个决定...实际上只延续一年并且石油公司也是这样认为，那么他们将继续贷款并投资，则产出将在2017-18年保持稳定。”诺瓦克表示。
“但如果公司现在得到讯号显示，这个不调降出口关税的决定将延续更长时间，那么他们就将不会再贷款和进行投资。”
俄罗斯石油产能在过去两到三年获得了投资支持，预计今年产量将自2014年的5.267亿吨升至5.33亿吨。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
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