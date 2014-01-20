伊斯兰武装组织宣称为伏尔加格勒袭击负责 威胁要袭击索契冬奥会

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科1月20日 -一个伊斯兰武装组织在网上发布视频宣称是上月伏尔加格勒两起自杀式爆炸袭击的幕后主谋，并且威胁称要袭击索契冬奥会。
一名男子在视频中用俄语就下月的索契冬奥会向俄罗斯总统普京警告称：“如果你们举行冬奥会，就会收到……我们给你们和所有那些将前来的旅客们的礼物。”
“这都是为了每天在世界各地流血的所有穆斯林--在阿富汗、索马里、叙利亚以及世界各地（的穆斯林）。这将是我们的报复，”该男子说。该组织名为维拉亚特达吉斯坦（Vilayat Dagestan）。
视频称，分别名叫Suleiman和Abdurakhman的两名男子代表该组织实施了伏尔加格勒的袭击。该组织与名为Ansaral-Sunna的一个伊拉克派别有关系。
达吉斯坦共和国共位于俄罗斯境内北高加索地区，当地武装分子希望创建一个独立的伊斯兰国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。