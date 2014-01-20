伊斯兰武装组织宣称为伏尔加格勒袭击负责 威胁要袭击索契冬奥会

路透莫斯科1月20日 -一个伊斯兰武装组织在网上发布视频宣称是上月伏尔加格勒两起自杀式爆炸袭击的幕后主谋，并且威胁称要袭击索契冬奥会。

一名男子在视频中用俄语就下月的索契冬奥会向俄罗斯总统普京警告称：“如果你们举行冬奥会，就会收到……我们给你们和所有那些将前来的旅客们的礼物。”

“这都是为了每天在世界各地流血的所有穆斯林--在阿富汗、索马里、叙利亚以及世界各地（的穆斯林）。这将是我们的报复，”该男子说。该组织名为维拉亚特达吉斯坦（Vilayat Dagestan）。

视频称，分别名叫Suleiman和Abdurakhman的两名男子代表该组织实施了伏尔加格勒的袭击。该组织与名为Ansaral-Sunna的一个伊拉克派别有关系。

达吉斯坦共和国共位于俄罗斯境内北高加索地区，当地武装分子希望创建一个独立的伊斯兰国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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