伊斯兰武装组织宣称为伏尔加格勒袭击负责，威胁要袭击索契冬奥会

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月20日 - 一个伊斯兰武装组织在网上发布视频宣称是上月伏尔加格勒两起自杀式爆炸袭击的幕后主谋，并且威胁称要袭击索契冬奥会。
一名男子在视频中用俄语就下月的索契冬奥会向俄罗斯总统普京警告称：“如果你们举行冬奥会，就会收到……我们给你们和所有那些将前来的旅客们的礼物。”
“这都是为了每天在世界各地流血的所有穆斯林--在阿富汗、索马里、叙利亚以及世界各地（的穆斯林）。这将是我们的报复，”该男子说。该组织名为维拉亚特达吉斯坦（Vilayat Dagestan）。
视频称，分别名叫Suleiman和Abdurakhman的两名男子代表该组织实施了伏尔加格勒的袭击。该组织与名为Ansar al-Sunna的一个伊拉克派别有关系。
达吉斯坦共和国共位于俄罗斯境内北高加索地区，当地武装分子希望创建一个独立的伊斯兰国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%