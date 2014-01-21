美国军方称愿为索契冬奥会提供安保援助

路透华盛顿1月20日 -美国军方周一表示，如果在索契冬奥会期间有需要，该国的海军和空军资源、包括在黑海的两艘舰艇可支持俄罗斯。

美国国防部称，该国军方指挥官“正在进行谨慎的计划和准备”，以备在冬奥会期间应俄方要求提供支持。

“在俄罗斯为冬奥会展开安保准备工作之际，美国愿向俄政府提供全力支持，”五角大楼发言人John Kirby在声明中称。

“如果应俄方要求应对各种突发事件，（美方的）海军和空军资源、包括在黑海的两艘海军舰艇将可向俄政府提供支持和建议。”

五角大楼发布上述声明的同一天，伊斯兰武装分子在一段视频中称，两名男子实施了伏尔加格勒的自杀式袭击，并警告俄罗斯总统普京，称追随他们的战士会为索契冬奥会献“礼”。

路透周日报道称，美国军方和情报官员已在研究应急预案，以备在冬奥会期间发生危机时撤离美国人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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