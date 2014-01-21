美国军方称愿为索契冬奥会提供安保援助

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月20日 - 美国军方周一表示，如果在索契冬奥会期间有需要，该国的海军和空军资源、包括在黑海的两艘舰艇可支持俄罗斯。
美国国防部称，该国军方指挥官“正在进行谨慎的计划和准备”，以备在冬奥会期间应俄方要求提供支持。
“在俄罗斯为冬奥会展开安保准备工作之际，美国愿向俄政府提供全力支持，”五角大楼发言人John Kirby在声明中称。
“如果应俄方要求应对各种突发事件，（美方的）海军和空军资源、包括在黑海的两艘海军舰艇将可向俄政府提供支持和建议。”
五角大楼发布上述声明的同一天，伊斯兰武装分子在一段视频中称，两名男子实施了伏尔加格勒的自杀式袭击，并警告俄罗斯总统普京，称追随他们的战士会为索契冬奥会献“礼”。
路透周日报道称，美国军方和情报官员已在研究应急预案，以备在冬奥会期间发生危机时撤离美国人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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