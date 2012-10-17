普京要求俄安全部队保护好重要赛事

路透莫斯科10月16日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯总统普京周二对安全部队称，他们必须比伊斯兰武装分子拥有更多智慧和力量，防止其对2014年冬季奥运会和2018年世界杯等主要赛事发动袭击。

伊斯兰武装分子几乎每天都在俄罗斯北高加索地区制造暴力事件，他们曾誓言攻击2014年冬奥会。

“未来几年，很多重要政治和体育活动将在俄罗斯举办，执法人员和特种部队应将确保这些活动正常、有条不紊和气氛融洽地举行视为一种荣誉。”国际文传电讯社引述普京对执法人员的讲话报导。

普京并未提到伊斯兰武装分子的名字，俄罗斯安全部队几乎将在冬奥会期间完全针对武装分子，防止他们接近赛事。

“紧张和矛盾很多，但是我们也拥有足够的力量、技能和手段防止潜在的威胁。”普京说道。

俄罗斯5月称，挫败了一个伊斯兰武装分子攻击冬奥会的阴谋，缴获了武器、弹药和爆炸物，包括地对空导弹。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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