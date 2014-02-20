索契冬奥会落幕后谁来“买单”？

2014年2月13日在索契拍到的图片。 REUTERS/Mike Segar

路透莫斯科2月20日（记者 Elizabeth Piper） -俄罗斯索契冬奥会尚未落幕，外包商和投资者已经在急于确保收支平衡，总统普京随后将对冬奥会进行挽回颜面的审计。

对索契冬奥会创纪录的成本投入以及欺诈和腐败的指责长达数月，普京暗示，如果有证据，会在冬奥会以后对腐败、浪费或滥用资金的报告进行调查。

“投入了很多钱。现在是时候讨论是否值得以及价格是不是过高了。让监管部门来处理这件事，他们会处理好。”普京在冬奥会开幕后不久对索契官员说道。

很多俄罗斯人认为，普京不会挑出挥霍钱财建造体育馆、酒店和通往滑雪场铁路的高调商人，而是在地方和低级官员中寻找替罪羊。

政治分析人士称，普京这样做可以满足公众的要求，又可以让政治后果最小化。

普京对山区设施、新的污水处理体系和公路以及超过4万间酒店客房提出表扬，这是他的政治盟友们让俄罗斯看起来有面子的努力。

由玻璃和钢铁构成的海滨酒店座落在索契市中心改造后的港口内，冬奥会2月7日开幕后，大型豪华邮轮就停靠在这里。

但是除了路旁排列着棕榈树的海滨，索契到处是烂尾楼和施工的吊车。在新建的通往山区的铁路线旁边，有被遗弃的巨大混凝土建筑物。

普京对此并不满意。

“我不认为（索契）有多大改善。事实上，我的看法正好相反。人们说‘什么时候才会停止胡乱建设？’”

当地区议员MikhailMilenin试图为索契的状态进行辩护时，普京指责官员们未能阻止混乱开发，结论是“他们什么都没做”。

索契市长Anatoly Pakhomov及其上级克拉斯诺达尔边疆区行政首长AlexanderTkachyov可能有理由担忧，但级别更低的官员可能丢掉乌纱帽。

“因为公众要求惩罚责任人，所以他们会找些人进行处罚。”支持普京的政治分析人士、智库Institute forPolitical Studies总监Sergei Markov说道。

他表示，商业组织或地方政府的低级“工作人员”可能成为替罪羊。

“反对派成功说服民众，(冬奥会储备工作中)有很多腐败行为，不能被忽视……也是为了将来的大项目中没有‘蛀虫’。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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