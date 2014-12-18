地缘政治的猎杀-看俄罗斯的压力--今周刊「老谢开讲」

12月18日 - (本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月18日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年七月十八日，一架载有二八三名乘客（含三名婴儿）及十五名机组员，由阿姆斯特丹飞往吉隆坡的马航班机，在乌克兰东部俄罗斯边境，遭到乌国亲俄罗斯叛军的防空飞弹击落，机上二九八人全部罹难。这是马航连续发生的第二起空难，加上之前俄罗斯出兵攻下克里米亚半岛，于是美国联手欧洲国家对俄罗斯展开了经济制裁，也点燃了这一波地缘政治的序幕。

**股汇市面临崩溃边缘**

美国主导对俄罗斯展开经济制裁，除了造成俄罗斯石油大亨资金外逃，最显着的冲击是油价跟着大跌。今年上半年，油价稳步扬升，北海布兰特原油每桶最高达一一七．八美元，纽约油价也达一○八．六美元，但七月之后，油价直直落，不但一○○美元关卡失守，九十、八十、七十美元都守不住，尤其是十一月二十七日ＯＰＥＣ会议之后，产油国决定维持每天三千万桶的生产，当天北海布兰特原油暴跌逾六美元，创下六十八．九三美元新低价，让油价跌幅达四成。

进入十二月，石油价格更是急速滑落，十二月十五日，北海布兰特原油写下六十．二八美元新低价，纽约油价也创了五十五．一八美元新低。假如把这半年油价的跌幅做简单统计，北海油从一一七．八美元跌到六十．二八美元，跌幅达四八．八二％，纽约油从一○八．六跌到五十五．一八美元，跌幅达四九．一九％。石油价格短期快速下跌，影响全世界经济十分重大。

这一波石油战争冲击最大的国家是俄罗斯。普丁吃下克里米亚半岛，他大做大俄罗斯梦，赢得俄罗斯人民八七％的高民调支持，但他的大动作，也让俄罗斯经济坠入深渊。欧美经济制裁与油价暴跌几乎同时发生，让俄罗斯经济出现重伤害。

俄罗斯的股汇市正面临崩溃边缘，十二月十五日俄罗斯股市重挫八十．八六点，跌幅达一○．一二％。去年俄罗斯股市最后一个交易日收盘一四四二．一六点，如今跌到七二一．二六点，全年跌幅达五○％，是今年全球股市灾情最惨重的市场。股市重挫以外，卢布的贬值更是令人怵目惊心。

二○一三年卢布最后一个交易日是三十二．六六四，如今贬到六十六．五○四，这一年之间，俄罗斯卢布贬值一○三．六％，为了力阻卢布崩跌，俄罗斯当局十二月斥资六十亿美元力阻卢布贬值，却一点效用也没有。单单是今年下半年，俄罗斯政府动用外汇存底逾八○○亿美元，以卖美元阻挡卢布贬值，都完全失效。普丁的政府打掉六分之一的外汇存底，依然无力阻挡卢布贬值的走势。

目前俄罗斯正处在危急存亡之秋，情况有点像一九八九年柏林围墙倒塌后，叶尔钦领导的旧苏联解体时的情况。油价下跌不止，已危及俄罗斯整体金融稳定，总理梅德韦杰夫透露一五年的国家预算支出将削减一○％以上，俄罗斯还准备大砍最强的太空发展计画的预算。油价跌势不止，俄罗斯已成第一个地缘政治遭到猎杀的对象。

油价会跌到哪里？有人最悲观预测是三十二美元一桶，这个价格是上一次金融海啸后，油价从一四七．二一惨跌到三十二．八四美元的最低下限。会不会跌到这么低？谁也没有把握。因为这一波油价下跌多了一项美国页岩油开发成功，美国可能从最大石油进口国变成石油出口国的这个最大变数。

**油价下跌对经济首当其冲**

像美国最拿手的天然气，一立方米已从十三．九二美元跌到目前三．七三六美元，美国一加仑石油一度超过三美元，如今只剩下一．五五八八美元。油价下跌为什么会重创俄罗斯经济？主要原因是俄罗斯外汇收入十分依赖天然气、石油及军火，除了油价下跌，天然气跌了七成以上，俄罗斯除了石油关联产业外，只有军工产业，油价下跌对俄罗斯经济当然首当其冲。

俄罗斯目前原油产能每天超过一千万桶，已跃居石油第二大生产国，而原油出口量节节上升，每日达四七一万桶，仅次于沙乌地阿拉伯。普丁口口声声说不怕西方国家经济杯葛俄罗斯，不害怕油价下跌，但油价下跌的伤害，是显而易见的。

根据ＩＭＦ（国际货币基金）试算可平衡政府预算的油价，最高的是利比亚一八四美元，伊朗与阿尔及利亚一三一美元，尼日一二三美元，委内瑞拉一一八美元，沙乌地阿拉伯与俄罗斯一○四美元，伊拉克一○一美元，阿拉伯联合大公国八十一美元，科威特七十八美元，卡达七十七美元。油价跌跌不休，冲击到产油国经济。

像是沙国财政已从黑字转为赤字，今年财政赤字将达一五○亿美元以上，不过，沙国外汇存底丰厚，不怕油价长期下跌，但是像伊朗油价依存度高，可平衡政府预算的价格达一三一美元，油价续跌，恐怕会冲击到政权稳定性。这一波油价下跌，将进一步冲击到中东产油国经济。

美国与中东产油国关系一直都是貌合神离，过去五十年，美国在能源议题上面吃了好几次苦头，像一九七三到七四年，中东产油国不满美国卖武器给以色列，展开石油禁运，油价大幅冲高，让美国经济陷入衰退；第二次是伊拉克与伊朗的两伊战争，油价首度一桶冲破四十美元，油价大涨让美国发生通膨危机，雷根上台后，美国利率一度拉高到接近二○％。

为了维持能源供应的稳定，美国多次出兵中东地区，付出的人力、物力及政治矛盾冲突，对美国影响很大，因此，从一九七○年代的第一次能源危机发生后，当时的美国总统尼克森就提出能源自主计画(Project Independence)，只是美国陷入美苏冷战，加上中东战火频传，无暇落实。这回欧巴马反而因为页岩油发展成功，完成了尼克森的愿望。

欧巴马的能源自主政策推出后，美国能源部主力发展页岩气(Shale Gas)，加上美国现有一百多座核电厂，已能掌握八五％的能源自主，一七年美国将跻身为能源输出国。这一次OPEC不愿减产，有一说是为了使每桶生产成本接近一○○美元的页岩油商退出市场，放弃页岩油的开采生产，但这个说法真相难明。

接下来是油价最多会跌到哪里？根据ＩＭＦ资料，油价要维持在八十美元以上，产油国才可以维持政府收支平衡，油价跌破七十美元，ＯＰＥＣ仍不愿减产，照这个态势下去，油价会先看五十美元，若再下跌，要看产油国的「老本」可以吃多久？像伊朗、利比亚肯定很惨。而美国已启动页岩油开发，怎么会中途休兵？顶多也只是出现更多大吃小的购并而已。

油价这一跌，让美国在中东与能源自主的牵挂，从此解除警报，目前中东除了一些局部茉莉花革命余波，只剩下伊拉克周边的伊斯兰国骚扰，美国正可从容从中东抽身，下一个地缘政治的布局会是在亚洲，美国可以集中更多资源对付崛起中的中国。

这次在欧美经济制裁俄罗斯之后，中国对俄罗斯伸援手，间接成了美国的对手，而中、韩快速签署ＦＴＡ，中国大做ＦＴＡＡＰ的亚太梦，正好卯上了美国亚太新战略，美日会加紧结盟，韩国的压力会更大。俄罗斯之后，美中强国争霸会是下一个戏码。

除了地缘政治的猎杀，油价持续下跌，也将牵动全球股市，最近全球股市频频出现大回档，像十二月美国道琼指数暴跌三一五点，能源类股成了杀盘重心，像美国最大石油公司艾克森(EXXON)石油从一○四．七六美元跌到八十六．六美元，市值剩下三六七九．八亿美元，已拱手让出老二地位给微软，退居第三大市值企业。

十五日欧洲股市大跌，英国ＢＧ集团及英国石油公司都下跌逾二％，英国皇家石油下跌一％，让伦敦金融时报指数大跌一一七．九一点，其他欧洲国家也都因为能源类股领跌，德国连续两个交易日都下跌逾二六○点，法国连续两日下跌逾百点，俄罗斯山雨欲来的风暴，让欧洲经济绷紧神经。

**中国逢低建立石油储备，也算赢家之一**

油价下跌也冲击到资源生产国的股汇市，像亚洲天然资源比较多的马来西亚，这半年马币从三．一二八急跌到三．五四五，马来西亚股市从一八九六．二三点跌到一六九五．六点，今年跌幅逾九％；泰国除了泰铢贬值外，十五日泰国股市盘中一度大跌九．一七％；巴西股市最近从六二三○四．八八点跌到四六四○九．七一点。

调整最激烈的股市仍在中东，沙国股市上半年还一度涨到一一一五九．五点，最近跌到八○四四．六五点，跌幅达二七．九％；杜拜股市原本大涨，最近又从五四○六．八二点大杀到三三一二．四六点；阿布达比从五二五五．三五点跌到四一八三．九点；科威特从八○○五点跌到六二三二点，跌幅都不轻。

油价大跌也引发资源生产国汇市急跌的危机，除了首当其冲的俄罗斯卢布贬到六十六．五○四之外，资源生产国的澳洲最近因为煤、铁矿石暴跌，也引发财政告急，澳币从一．○八七跌到○．八二○一，纽币也跟着跌到○．七元，过去受到投资人追捧的澳币、纽币都失灵。撑了很久的南非币，最近也写下十一．八○八兑一美元的新低价，加币今年也从一．○六二跌到一．一六七，巴西里拉从二．一七三跌到二．六九二二。

这些资源生产国过去受惠于原物料大幅上涨带动经济成长，如今正好倒转过来，像金融海啸前，澳币、纽币是高息又升值的最佳投资标的，能赚到息差，更赚到汇差，如今单单是汇差已让投资客吃不消，油价若再跌，将进一步引发资金从资源生产国逃窜的风潮。

这一波油价大跌，中国逢低建立石油储备，也算是赢家之一，不过，所有软硬商品价格都走跌，也印证了中国经济调整结构，造成原物料需求的低迷。这一波中国股市的狂热，应以短多长空来因应。

从结果论来看，油价急跌代表了全球需求不足，但从另一个角度来看，油价下跌，也带来购买力的增加，像日本单是油价等能源下跌，明年贸易赤字至少可减少八兆日圆，对资源输入国反而是利多，全球在油价走低，通膨疑云散去之后，各国财政政策空间力道增强。美国结束ＱＥ(量化宽松货币政策)之后，实力仍将更上一层楼，日本政局底定，也有往上调整的空间。

进入一五年，油价急跌引发的资产配置又将使资金出现一番新波动，下一个投资战略要从油价急跌牵动的地缘政治风险，及其带来的调整方向，重组你的资产配置！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 黄凯)

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