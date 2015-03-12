专访：俄罗斯6月将与OPEC讨论页岩油对全球市场影响--俄能源部长

路透莫斯科3月11日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，将在6月与石油输出国组织(OPEC)官员讨论页岩油对全球市场的影响。在那之后几天OPEC也将决定其高产量政策是否足以抑制美国能源景气。

沙特(沙乌地)阿拉伯最近几周曾表示，希望非OPEC产油国未来与OPCE合作，因OPEC不会片面减产而因此拱手让出市场份额。

OPEC去年11月开会时，沙特说服该组织的其他成员国维持产量不变。

这个决定推落油价跌破每桶50美元，严重损害到较贫穷的OPEC国家及俄罗斯等非OPEC产油国的收入。

“俄罗斯和OPEC的下次会议，计划6月在维也纳召开。这与OPCE本身的会议并没有关系...这次我们将讨论页岩油对油市的影响。”诺瓦克告诉记者。

“目前我们看到(美国)活跃钻机数和2014年比起来已明显减少--约减了30%。但尽管油价走跌，还是有项目在持续执行。”诺瓦克表示。

俄罗斯11月与OPEC国家一些部长开会后表示，即便油价跌到每桶40美元以下，该国都不会减产。诺瓦克表示，俄罗斯生产商可接受当前每桶约60美元的油价。

他说，一些估计显示，由于油价偏低，全球有达1万亿(兆)美元的新项目将延期。

“在市场消化过度的供应前，油价还将在低档维持一段时间...我们预计2015年下半年活动将减少，年底前油价可望回升到每桶65-70美元。”(完)

(编译 张若琪 审校 戴素萍)

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