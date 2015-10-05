俄罗斯称愿与OPEC及非OPEC产油国共同商讨油市情况

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
* 俄罗斯称愿与OPEC和非OPEC产油国开会讨论
* 研议中的石油出口税负可能导致产出减少--俄能源部长
路透俄罗斯索契10月3日 - 俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯是全球最大石油生产国。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对记者说，俄方与沙特另外已安排在10月底举行会议，双方将讨论能源议题和一些其他项目。
周五时，俄国能源部第一副部长Alexei Texler称，俄方将坚持不与OPEC合作的计划，并称他不知悉俄方与OPEC和其他产油国之间将开会的事。
俄罗斯为了维护市场份额，在去年11月拒绝和OPEC合作。官员称，缺乏库存与天候严酷，也限制了俄罗斯减少出口的能力。
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诺瓦克还表示，俄罗斯财政部有关石油行业税项及出口关税的提议，将可能导致该国明年石油产量减少700至1,000万吨。
诺瓦克称，俄罗斯明年的石油产量料为5.25亿吨，约合1,050万桶/日。
俄罗斯石油产量接近苏联解体后的高位，约为1,070万桶/日。该国抵抗住了低油价的冲击，因为卢布贬值抵消油价下跌带来的损失，并使其石油成为以美元计算全球最便宜的石油供应之一。
俄罗斯财政部已经提议调整石油业税项，从而可以增加大约6,000亿卢布(90亿美元)的预算收入。
面对石油行业的抗议，财政部还提出了较温和的措施，即明年维持石油出口关税制度不变，而不是推行已获批准的下调关税，这又可以增加约2,000亿卢布的收入。
不过，石油企业和能源部表示此类举措或将导致石油产量减少，一些批评人士称，未来三年可能减产1亿吨左右。(完)
(编译 李婷仪/王兴亚；审校 杜明霞/张若琪)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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