俄罗斯称愿与OPEC及非OPEC产油国共同商讨油市情况

* 俄罗斯称愿与OPEC和非OPEC产油国开会讨论

* 研议中的石油出口税负可能导致产出减少--俄能源部长

路透俄罗斯索契10月3日 - 俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯是全球最大石油生产国。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对记者说，俄方与沙特另外已安排在10月底举行会议，双方将讨论能源议题和一些其他项目。

周五时，俄国能源部第一副部长Alexei Texler称，俄方将坚持不与OPEC合作的计划，并称他不知悉俄方与OPEC和其他产油国之间将开会的事。

俄罗斯为了维护市场份额，在去年11月拒绝和OPEC合作。官员称，缺乏库存与天候严酷，也限制了俄罗斯减少出口的能力。

**税**

诺瓦克还表示，俄罗斯财政部有关石油行业税项及出口关税的提议，将可能导致该国明年石油产量减少700至1,000万吨。

诺瓦克称，俄罗斯明年的石油产量料为5.25亿吨，约合1,050万桶/日。

俄罗斯石油产量接近苏联解体后的高位，约为1,070万桶/日。该国抵抗住了低油价的冲击，因为卢布贬值抵消油价下跌带来的损失，并使其石油成为以美元计算全球最便宜的石油供应之一。

俄罗斯财政部已经提议调整石油业税项，从而可以增加大约6,000亿卢布(90亿美元)的预算收入。

面对石油行业的抗议，财政部还提出了较温和的措施，即明年维持石油出口关税制度不变，而不是推行已获批准的下调关税，这又可以增加约2,000亿卢布的收入。

不过，石油企业和能源部表示此类举措或将导致石油产量减少，一些批评人士称，未来三年可能减产1亿吨左右。(完)