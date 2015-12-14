国际油市：俄罗斯给与OPEC 12月举行会议的希望浇冷水，称没有安排

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯周一给本月与石油输出国组织(OPEC)举行会议的希望浇了一桶冷水，虽然石油价格已经跌至每桶40美元以下。
上月俄罗斯能源部长诺瓦克和政府控制的俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) 负责人均表示，独立产油国可能与OPEC在12月月中举行会议。
俄罗斯能源部发言人周一告诉路透，“截止目前，还没有会议的安排。”俄油则拒绝置评。
俄罗斯最初曾暗示愿意与OPEC紧密合作，但今年未像去年那样在OPEC在12月4日的会议前向维也纳派出高级代表团。
只有能源部副部长Kirill Molodtsov和在中东很活跃的Gazprom Neft 和卢克石油(Lukoil) 负责人飞往维也纳，进行了一些个别会面。
俄罗斯仍不愿减产，称天气太恶劣，这会使重启油井很困难。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。