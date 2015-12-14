国际油市：俄罗斯给与OPEC 12月举行会议的希望浇冷水，称没有安排

路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯周一给本月与石油输出国组织(OPEC)举行会议的希望浇了一桶冷水，虽然石油价格已经跌至每桶40美元以下。

上月俄罗斯能源部长诺瓦克和政府控制的俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) 负责人均表示，独立产油国可能与OPEC在12月月中举行会议。

俄罗斯能源部发言人周一告诉路透，“截止目前，还没有会议的安排。”俄油则拒绝置评。

俄罗斯最初曾暗示愿意与OPEC紧密合作，但今年未像去年那样在OPEC在12月4日的会议前向维也纳派出高级代表团。

只有能源部副部长Kirill Molodtsov和在中东很活跃的Gazprom Neft 和卢克石油(Lukoil) 负责人飞往维也纳，进行了一些个别会面。

俄罗斯仍不愿减产，称天气太恶劣，这会使重启油井很困难。(完)