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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 21:06 BJT

标题新闻：俄罗斯能源部长诺瓦克称周末将与沙特能源部长法力赫会晤讨论全球油市协调行动事宜

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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