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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 23:47 BJT

标题新闻：俄罗斯在OPEC会议前还没有计划如何冻产，主要油企未就限产达成一致－行业消息人士

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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